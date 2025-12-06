انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) بيراميدز.. تعادل في بتروسبورت

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت

--

انتهت

ق 69: جوووول أدهم حامد يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 64: ضربة جزاااااء على أحمد سامي بعد تدخل هوائي مع لاعب بتروجت داخل الـ 18

ق 49: جووول زيكو يسجل الثاني لبيراميدز بتصويبة من خارج الـ 18

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووول التعااادل سريعا.. محمد إبراهيم يسجل برأسية هدف التعادل لبتروجت

ق 39: جووول زيكو يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول من صناعة الشيبي

بداية اللقاء

بيراميدز بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء مصدر من الزمالك لـ في الجول: بنتايك حصل على جزء من مستحقاته.. والأزمة يمكن حلها وديا خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده محمد شوقي: فوجئت برحيلي عن الأهلي.. وكولر كان مصدوما مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني
أخر الأخبار
كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى 8 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية 10 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة 12 دقيقة | كأس العرب
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات 32 دقيقة | كأس العرب
للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب 39 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز 45 دقيقة | المحترفون
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518600/انتهت-الدوري-المصري-بتروجت-2-2-بيراميدز-تعادل-في-بتروسبورت