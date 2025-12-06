انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) بيراميدز.. تعادل في بتروسبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

انتهت

ق 69: جوووول أدهم حامد يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 64: ضربة جزاااااء على أحمد سامي بعد تدخل هوائي مع لاعب بتروجت داخل الـ 18

ق 49: جووول زيكو يسجل الثاني لبيراميدز بتصويبة من خارج الـ 18

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووول التعااادل سريعا.. محمد إبراهيم يسجل برأسية هدف التعادل لبتروجت

ق 39: جووول زيكو يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول من صناعة الشيبي

بداية اللقاء