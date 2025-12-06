هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على منافسه شتوتجارت بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هاتريك وكونراد لايمر ويوسيب ستانيسيتش أهداف بايرن ميونيخ.

وجلس كين على مقاعد البدلاء ودخل في الدقيقة 60 بدلا من نيكولاس جاكسون.

أخبار متعلقة:
عاد للانتصارات بنفس نتيجة خسارته.. بايرن ميونيخ يهزم سان باولي بيلد: خطوة من كين لتأكيد رغبته في البقاء مع بايرن ميونيخ أرتيتا: الفوز على بايرن ميونيخ يمنحنا مزيد من الثقة.. والطريق لا يزال طويلا لحسم أبطال أوروبا رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ

ويعد كين أول لاعب يسجل هاتريك بعد دخوله من مقاعد البدلاء في بطولة الدوري الألماني منذ بداية الموسم الماضي.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفا ويبتعد بفارق 9 أهداف عن الوصيف جوناثان بوركاردت لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن بايرن ميونيخ من الفوز في جميع البطولات، إذ انتصر على سان باولي وينيون برلين والآن شتوتجارت.

وافتتح لايمر النتيجة في الدقيقة 11 من صناعة مايكل أوليسي، ثم تعادل نيكولاس نارتي لشتوتجارت في الدقيقة 43 لكن لم يحتسب.

وضاعف كين النتيجة في الدقيقة 66 أي بعد دخوله بـ 6 دقائق من صناعة كيميتش.

ثم ازداد الفارق بتسجيل ستانيسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وتعرض لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت للطرد في الدقيقة 81.

واستطاع كين تسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وأكمل كين الهاتريك في الدقيقة 88 من صناعة أوليسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن للنقطة 37 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 22 في المركز السادس.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني
نرشح لكم
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب ومواعيد جميع مباريات دور المجموعات بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويواصل انطلاقته السلبية في الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 2 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 3 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 4 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518599/هاتريك-البديل-كين-يقود-بايرن-ميونيخ-لهزيمة-شتوتجارت