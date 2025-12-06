هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت

فاز بايرن ميونيخ على منافسه شتوتجارت بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هاتريك وكونراد لايمر ويوسيب ستانيسيتش أهداف بايرن ميونيخ.

وجلس كين على مقاعد البدلاء ودخل في الدقيقة 60 بدلا من نيكولاس جاكسون.

ويعد كين أول لاعب يسجل هاتريك بعد دخوله من مقاعد البدلاء في بطولة الدوري الألماني منذ بداية الموسم الماضي.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفا ويبتعد بفارق 9 أهداف عن الوصيف جوناثان بوركاردت لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن بايرن ميونيخ من الفوز في جميع البطولات، إذ انتصر على سان باولي وينيون برلين والآن شتوتجارت.

وافتتح لايمر النتيجة في الدقيقة 11 من صناعة مايكل أوليسي، ثم تعادل نيكولاس نارتي لشتوتجارت في الدقيقة 43 لكن لم يحتسب.

وضاعف كين النتيجة في الدقيقة 66 أي بعد دخوله بـ 6 دقائق من صناعة كيميتش.

ثم ازداد الفارق بتسجيل ستانيسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وتعرض لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت للطرد في الدقيقة 81.

واستطاع كين تسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وأكمل كين الهاتريك في الدقيقة 88 من صناعة أوليسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن للنقطة 37 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 22 في المركز السادس.

