كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
يقود برونو أوليفيرا هجوم منتخب الإمارات في مواجهة مصر في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.
ويلتقي المنتخبان في استاد لوسيل في الثامنة والنصف مساءً.
ويرتدي يحيى نادر صاحب الأصول المصرية شارة قيادة الإمارات.
وبدأت الإمارات البطولة بالخسارة من الأردن بنتيجة 2-1، فيما تعادل منتخب مصر مع الكويت بنتيجة 1-1.
وجاء تشكيل الإمارات
حراسة المرمى: حمد المقبالي
الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير
الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا
الهجوم: نيكولاس خيمينيز – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني
تشكيلة الأبيض لمواجهة مصر 📋 #منتخب_الإمارات #كأس_العرب #FIFArabCup#الإمارات_مصر pic.twitter.com/F1YFKjQWNk— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 6, 2025
وكان منتخب الأردن قد فاز على الكويت بنتيجة 3-1 في ظهر اليوم.
