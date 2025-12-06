كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

يقود برونو أوليفيرا هجوم منتخب الإمارات في مواجهة مصر في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان في استاد لوسيل في الثامنة والنصف مساءً.

ويرتدي يحيى نادر صاحب الأصول المصرية شارة قيادة الإمارات.

وبدأت الإمارات البطولة بالخسارة من الأردن بنتيجة 2-1، فيما تعادل منتخب مصر مع الكويت بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير

الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا

الهجوم: نيكولاس خيمينيز – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني

وكان منتخب الأردن قد فاز على الكويت بنتيجة 3-1 في ظهر اليوم.

الفوز رفع رصيد منتخب الأردن للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة.

فيما توقف رصيد الكويت عند نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة مصر والإمارات مساء اليوم.

وبذلك ضمن منتخب الأردن رسميا التأهل لربع النهائي بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

والتحق منتخب الأردن بالمنتخب السعودي بربع النهائي في انتظار تحديد باقي المتأهلين.

تشكيل الإمارات كأس العرب مصر
