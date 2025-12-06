كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
يقود برونو أوليفيرا هجوم منتخب الإمارات في مواجهة مصر في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.
ويلتقي المنتخبان في استاد لوسيل في الثامنة والنصف مساءً.
ويرتدي يحيى نادر صاحب الأصول المصرية شارة قيادة الإمارات.
وبدأت الإمارات البطولة بالخسارة من الأردن بنتيجة 2-1، فيما تعادل منتخب مصر مع الكويت بنتيجة 1-1.
وجاء تشكيل الإمارات
حراسة المرمى: حمد المقبالي
الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير
الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا
الهجوم: نيكولاس خيمينيز – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني
تشكيلة الأبيض لمواجهة مصر 📋 #منتخب_الإمارات #كأس_العرب #FIFArabCup#الإمارات_مصر pic.twitter.com/F1YFKjQWNk— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 6, 2025
وكان منتخب الأردن قد فاز على الكويت بنتيجة 3-1 في ظهر اليوم.
نرشح لكم
مباشر كأس العرب – مصر (0)-(0) الإمارات.. انطلاق المباراة كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت انتهت كأس العرب - السودان (0)-(2) العراق.. فوز أسود الرافدين كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين انتهت كأس العرب - الجزائر (5)-(1) البحرين.. فوز الثعالب مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت