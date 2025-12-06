كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر

يقود برونو أوليفيرا هجوم منتخب الإمارات في مواجهة مصر في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان في استاد لوسيل في الثامنة والنصف مساءً.

ويرتدي يحيى نادر صاحب الأصول المصرية شارة قيادة الإمارات.

وبدأت الإمارات البطولة بالخسارة من الأردن بنتيجة 2-1، فيما تعادل منتخب مصر مع الكويت بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير

الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا

الهجوم: نيكولاس خيمينيز – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني

وكان منتخب الأردن قد فاز على الكويت بنتيجة 3-1 في ظهر اليوم.