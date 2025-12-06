انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (3)-(3) ليفربول
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.
لمتابعة المباراة من هنا
------------------------------------------
انتهت
ق 90+6: جوووووووووووول تاناكا من تسديدة.
ق 83: دخول واتارو إندو وإيزاك بدلا من إيكيتيكي وجاكبو.
ق 80: جووووووووووووول سوبوسلاي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 76: جوووووووووووووول التعااااادل أنتون ستاتش بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء..
ق 72: جووووووول كالفرت لوين من ركلة جزاء.
ق 71: ركلة جزاء بعد تدخل من إبراهيما كوناتي.
ق 50: جوووووووووووووول إيكيتيكي.
ق 48: جووووووول إيكيتيكي
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 16: تسديدة من كورتيس جونز في العارضة.
بداية المباراة