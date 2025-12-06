تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو - فيستون ماييلي

عاد أحمد الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز في مواجهة بتروجت في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساء.

وغاب الشناوي عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، ويغيب وليد الكرتي ومروان حمدي عن قائمة بيراميدز بسبب التواجد في كأس العرب.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند

ويغيب أيضا محمود عبد الحفيظ "زلاكة" بسبب الإيقاف، وعاد مصطفى فتحي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو"

الهجوم: مصطفى زيكو – فيستون ماييلي – أحمد عاطف "قطة"

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد – علي جبر – أسامة جلال – مصطفى فتحي – طارق علاء – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

بيراميدز الدوري المصري بتروجت
نرشح لكم
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) بيراميدز.. تعادل في بتروسبورت مصدر من الزمالك لـ في الجول: بنتايك حصل على جزء من مستحقاته.. والأزمة يمكن حلها وديا خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده محمد شوقي: فوجئت برحيلي عن الأهلي.. وكولر كان مصدوما مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني
أخر الأخبار
كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى 8 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية 10 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة 12 دقيقة | كأس العرب
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات 32 دقيقة | كأس العرب
للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب 39 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز 45 دقيقة | المحترفون
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518596/تشكيل-بيراميدز-الشناوي-أساسي-ضد-بتروجت-ومصطفى-فتحي-على-مقاعد-البدلاء