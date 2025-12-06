تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء

عاد أحمد الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز في مواجهة بتروجت في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساء.

وغاب الشناوي عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، ويغيب وليد الكرتي ومروان حمدي عن قائمة بيراميدز بسبب التواجد في كأس العرب.

ويغيب أيضا محمود عبد الحفيظ "زلاكة" بسبب الإيقاف، وعاد مصطفى فتحي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو"

الهجوم: مصطفى زيكو – فيستون ماييلي – أحمد عاطف "قطة"

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد – علي جبر – أسامة جلال – مصطفى فتحي – طارق علاء – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.