انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (3)-(5) برشلونة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يلعب برشلونة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

ق 90 جوووول كوتشو هيرنانديز يقلص مجددا بركلة جزاء

ق 85 جووووول دييجو يورينتي يقلص الفارق بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي

ق 60: جوووول لامين يامال من نقطة الجزاء

ق 40 جووووول فيران توريس يسجل الرابع ويكمل الهاتريك بتمريرة بيدري

ق 31 جوووول روني يسجل الثالث بصناعة بيدري

ق 13 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بصناعة كوندي

ق 11 جووول فيران توريس يسجل التعادل بصناعة روني بردغجي

ق 6 جوووول أول يسجله أنتوني لريال بيتيس

بداية المباراة

لامين يامال الدوري الإسباني برشلونة
