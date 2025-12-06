انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (3)-(5) برشلونة
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:20
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
--
ق 90 جوووول كوتشو هيرنانديز يقلص مجددا بركلة جزاء
ق 85 جووووول دييجو يورينتي يقلص الفارق بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي
ق 60: جوووول لامين يامال من نقطة الجزاء
ق 40 جووووول فيران توريس يسجل الرابع ويكمل الهاتريك بتمريرة بيدري
ق 31 جوووول روني يسجل الثالث بصناعة بيدري
ق 13 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بصناعة كوندي
ق 11 جووول فيران توريس يسجل التعادل بصناعة روني بردغجي
ق 6 جوووول أول يسجله أنتوني لريال بيتيس
بداية المباراة
