كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:05

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - مروان حمدي

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة الإمارات في كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر.

ويشارك مروان حمدي مهاجم بيراميدز بشكل أساسي ليقود هجوم الفراعنة بدلا من محمد شريف، وهو التبديل الوحيد من طولان عن تشكيل المباراة الماضية ضد الكويت والتي انتهت بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أكرم توفيق – رجب نبيل – ياسين مرعي – يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد – محمد النني – عمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد – مروان حمدي – إسلام عيسى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – علي لطفي – كريم العراقي – أحمد هاني – الونش – هادي رياض – أفشة – ميدو جابر – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف.

كأس العرب منتخب مصر مروان حمدي
نرشح لكم
مباشر كأس العرب – مصر (0)-(0) الإمارات.. انطلاق المباراة كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم
أخر الأخبار
جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب – مصر (0)-(0) الإمارات.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | كأس العرب
الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة 36 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 43 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر ساعة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518593/كأس-العرب-تشكيل-مصر-مروان-حمدي-يقود-الهجوم-أمام-الإمارات