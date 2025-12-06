كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة الإمارات في كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر.

ويشارك مروان حمدي مهاجم بيراميدز بشكل أساسي ليقود هجوم الفراعنة بدلا من محمد شريف، وهو التبديل الوحيد من طولان عن تشكيل المباراة الماضية ضد الكويت والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أكرم توفيق – رجب نبيل – ياسين مرعي – يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد – محمد النني – عمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد – مروان حمدي – إسلام عيسى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – علي لطفي – كريم العراقي – أحمد هاني – الونش – هادي رياض – أفشة – ميدو جابر – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف.