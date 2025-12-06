كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين

أبدى مجيد بوقرة المدير الفني لـ الجزائر سعادته بعد الفوز على البحرين بخماسية في كأس العرب.

وانتصر منتخب الجزائر بنتيجة 5-1 على البحرين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال المدير الفني لـ الجزائر عبر قناة الكاس: "سعيد خاصة للاعبين، أنا أعرف فريقي، دخلنا أجواء البطولة بعد المباراة الأولى، واليوم أظهرنا شخصية جيدة وأصلحنا أخطاء المباراة الأولى وكنا جيدين في التمركز وفنيا".

وأكمل "كل المباريات مهمة، كل مباراة نخوضها كأنها الأخيرة، وأشكر الجماهير على دعمهم لأنهم سافروا مسافة كبيرة".

وأتم عن قرعة كأس العالم 2026: "جيدة، أنت تواجه الأرجنتين بطل العالم وليس لدينا ما نخسره، سنواجه بطل العالم، وأثق في منتخبنا بأننا سنحقق نتيجة إيجابية".

ورفع منتخب الجزائر رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة بعد تحقيق أكبر فوز في النسخة الحالية.

بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط في المركز الرابع بالخسارة مرتين أمام الجزائر والعراق.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة مع الأرجنتين والنمسا والأردن.