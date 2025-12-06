كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

أبدى مجيد بوقرة المدير الفني لـ الجزائر سعادته بعد الفوز على البحرين بخماسية في كأس العرب.

وانتصر منتخب الجزائر بنتيجة 5-1 على البحرين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال المدير الفني لـ الجزائر عبر قناة الكاس: "سعيد خاصة للاعبين، أنا أعرف فريقي، دخلنا أجواء البطولة بعد المباراة الأولى، واليوم أظهرنا شخصية جيدة وأصلحنا أخطاء المباراة الأولى وكنا جيدين في التمركز وفنيا".

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء لثالث مباراة تواليا أمام ليدز إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت

وأكمل "كل المباريات مهمة، كل مباراة نخوضها كأنها الأخيرة، وأشكر الجماهير على دعمهم لأنهم سافروا مسافة كبيرة".

وأتم عن قرعة كأس العالم 2026: "جيدة، أنت تواجه الأرجنتين بطل العالم وليس لدينا ما نخسره، سنواجه بطل العالم، وأثق في منتخبنا بأننا سنحقق نتيجة إيجابية".

ورفع منتخب الجزائر رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة بعد تحقيق أكبر فوز في النسخة الحالية.

ورفع الجزائر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعادل مع السودان سلبيا في الجولة الأولى.

بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط في المركز الرابع بالخسارة مرتين أمام الجزائر والعراق.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة مع الأرجنتين والنمسا والأردن.

الجزائر كأس العرب مجيد بوقرة
نرشح لكم
كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت مباشر كأس العرب - السودان (0)-(0) العراق.. تسديدة دون خطورة كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين انتهت كأس العرب - الجزائر (5)-(1) البحرين.. فوز الثعالب مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 8 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات 23 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين 40 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت 46 دقيقة | كأس العرب
تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518592/كأس-العرب-بوقرة-دخلنا-أجواء-البطولة-ضد-البحرين-ومن-الجيد-مواجهة-الأرجنتين