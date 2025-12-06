كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت

وصف جمال سلامي المدير الفني لـ الأردن الفوز على الكويت في كأس العرب بأفضل مباراة خاضها فريقه على الإطلاق.

وتأهل منتخب الأردن عن المجموعة الثالثة بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وقال المدير الفني لـ الأردن عبر أبو ظبي الرياضية: "أشكر الجمهور واللاعبين الذين قدموا أداءً رائعا، دخلنا المباراة بجدية بحثا عن الفوز، وارتكبنا خطأ واحد في المباراة وسنتعلم منه".

وأضاف "أعتقد أن هذه واحدة من أفضل المباريات التي لعبنها على الإطلاق".

وأتم "تأهلنا مستحق وسعيد بالأداء وسنحت لنا فرصة الدفع بلاعبين شباب وهذه مكاسب مهمة لنا من أجل المستقبل".

وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.