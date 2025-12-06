تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:41
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال بيتيس.
ويواجه برشلونة خصمه ريال بيتيس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويلعب روني بردغجي أساسيا.
ويجلس الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: جوان جارسيا
الدفاع: جيرارد مارتن – باو كوبارسي – جول كوندي – أليخاندرو بالدي
الوسط: بيدري – إيريك جارسيا – فيران توريس
الهجوم: روني بردغجي – ماركوس راشفورد – لامين يامال
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضها.
بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.
