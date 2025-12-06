تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء لثالث مباراة تواليا أمام ليدز

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ليدز يونايتد.

ويواجه ليفربول خصمه ليدز يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

أخبار متعلقة:
لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: كورتيس جونز – ريان جرافنبيرخ

أمامهما: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوجو إيكيتيكي

ويحتل ليفربول المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة إذ يبتعد عن وست هام بفارق نقطتين صاحب المركز الـ 18 الذي يواجه شبح الهبوط.

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح
نرشح لكم
هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. العارضة تمنع الأول مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال أرتيتا: كنت أشعر أننا سنفوز على أستون فيلا لكنها كرة القدم مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب – مصر ضد الإمارات 7 دقيقة | كأس العرب
الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة 18 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 25 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر 45 دقيقة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. العارضة تمنع الأول 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518588/تشكيل-ليفربول-صلاح-على-دكة-البدلاء-لثالث-مباراة-تواليا-أمام-ليدز