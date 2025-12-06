تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء لثالث مباراة تواليا أمام ليدز

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ليدز يونايتد.

ويواجه ليفربول خصمه ليدز يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: كورتيس جونز – ريان جرافنبيرخ

أمامهما: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوجو إيكيتيكي

ويحتل ليفربول المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة إذ يبتعد عن وست هام بفارق نقطتين صاحب المركز الـ 18 الذي يواجه شبح الهبوط.