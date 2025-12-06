اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:14
كتب : FilGoal
تأهل يوسف إبراهيم ومصطفى عسل ونور الشربيني لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.
وتفوق يوسف على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1 جاءت أشواطها 3-11 و13-11 و11-8 و11-8.
وفاز مصطفى عسل على براينت بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها 11-3 و11-5 و11-1.
وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على هانيا الحمامي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.
وجاءت نتائج الأشواط 11-7 و9-11 و11-5 و7-11 و11-3.
وستلتقي نور مع الأمريكي أوليفيا ويفر في النهائي.
وستقام المباراة النهائية لمنافسات الرجال والسيدات غدا الأحد.
