اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:14

تأهل يوسف إبراهيم ومصطفى عسل ونور الشربيني لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتفوق يوسف على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1 جاءت أشواطها 3-11 و13-11 و11-8 و11-8.

وفاز مصطفى عسل على براينت بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها 11-3 و11-5 و11-1.

وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على هانيا الحمامي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط 11-7 و9-11 و11-5 و7-11 و11-3.

وستلتقي نور مع الأمريكي أوليفيا ويفر في النهائي.

وستقام المباراة النهائية لمنافسات الرجال والسيدات غدا الأحد.

اسكواش بطولة هونج كونج المفتوحة
