انتهت كأس العرب - السودان (0)-(2) العراق.. فوز أسود الرافدين

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق أمام البحرين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السودان ضد العراق في الجولة الثانية من كأس العرب.

وكان منتخب الجزائر قد فاز منذ قليل بنتيجة 5-1 على البحرين لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه العراق بـ 3 نقاط ثم السودان بنقطة والبحرين بدون نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

--

انتهت

ق 84: أمجد عطوان يسجل الثاني

ق 82: جووول مهند علي يسجل الأول

ق 62: تصويبة قوية من مهند تمر دون خطورة

بداية الشوط الثاني

استراحة

بداية اللقاء.

العراق السودان كاس العرب
