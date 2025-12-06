انتهت كأس العرب - السودان (0)-(2) العراق.. فوز أسود الرافدين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السودان ضد العراق في الجولة الثانية من كأس العرب.

وكان منتخب الجزائر قد فاز منذ قليل بنتيجة 5-1 على البحرين لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه العراق بـ 3 نقاط ثم السودان بنقطة والبحرين بدون نقاط.

--

انتهت

ق 84: أمجد عطوان يسجل الثاني

ق 82: جووول مهند علي يسجل الأول

ق 62: تصويبة قوية من مهند تمر دون خطورة

بداية الشوط الثاني

استراحة

بداية اللقاء.