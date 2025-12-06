انتهت كأس العرب - السودان (0)-(2) العراق.. فوز أسود الرافدين
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السودان ضد العراق في الجولة الثانية من كأس العرب.
وكان منتخب الجزائر قد فاز منذ قليل بنتيجة 5-1 على البحرين لحساب المجموعة الرابعة.
ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه العراق بـ 3 نقاط ثم السودان بنقطة والبحرين بدون نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
--
انتهت
ق 84: أمجد عطوان يسجل الثاني
ق 82: جووول مهند علي يسجل الأول
ق 62: تصويبة قوية من مهند تمر دون خطورة
بداية الشوط الثاني
استراحة
بداية اللقاء.
