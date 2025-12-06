مباشر كأس العرب - السودان (0)-(0) العراق.. تسديدة دون خطورة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق أمام البحرين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السودان ضد العراق في الجولة الثانية من كأس العرب.

وكان منتخب الجزائر قد فاز منذ قليل بنتيجة 5-1 على البحرين لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه العراق بـ 3 نقاط ثم السودان بنقطة والبحرين بدون نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

--

ق 62: تصويبة قوية من مهند تمر دون خطورة

بداية الشوط الثاني

استراحة

بداية اللقاء.

العراق السودان كاس العرب
