كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بن زية - كأس العرب

حقق منتخب الجزائر الفوز الأول له في كأس العرب 2025 في قطر، وذلك على حساب البحرين بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع الجزائر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعادل مع السودان سلبيا في الجولة الأولى.

بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط في المركز الرابع بالخسارة مرتين أمام الجزائر والعراق.

تقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 24 بهدف سجله رضوان بركاني بعد متابعة للكرة إثر عرضية من ناحية اليمين.

وتعادل منتخب البحرين في الدقيقة 26 بهدف سجله مهدي عبد الجبار.

وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30.

وأكمل ياسين بن زية ثلاثية الجزائر في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45+7.

في الشوط الثاني أضاف رضوان بركاني الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 48 بعد متابعة لتسديدة عادل بولبينة.

واختتم الجزائر أهدافه بعدما سجل عادل بولبينة الهدف الخامس في الدقيقة 80.

ويلعب منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد العراق، بينما يلعب منتخب البحرين ضد السودان.

الجزائر كأس العرب البحرين
نرشح لكم
تشكيل الإمارات - برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر.. ويحيى نادر يبدأ في الوسط كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت مباشر كأس العرب - السودان (0)-(0) العراق.. تسديدة دون خطورة انتهت كأس العرب - الجزائر (5)-(1) البحرين.. فوز الثعالب مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني
أخر الأخبار
تشكيل الإمارات - برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر.. ويحيى نادر يبدأ في الوسط 44 ثاتيه | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز - الشناوي أساسي ضد بتروجت.. ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات 24 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين 41 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت 47 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518584/كأس-العرب-الجزائر-تحقق-الفوز-الأول-بخماسية-أمام-البحرين