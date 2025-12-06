كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:40
كتب : FilGoal
حقق منتخب الجزائر الفوز الأول له في كأس العرب 2025 في قطر، وذلك على حساب البحرين بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ورفع الجزائر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعادل مع السودان سلبيا في الجولة الأولى.
بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط في المركز الرابع بالخسارة مرتين أمام الجزائر والعراق.
تقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 24 بهدف سجله رضوان بركاني بعد متابعة للكرة إثر عرضية من ناحية اليمين.
وتعادل منتخب البحرين في الدقيقة 26 بهدف سجله مهدي عبد الجبار.
وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30.
وأكمل ياسين بن زية ثلاثية الجزائر في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45+7.
في الشوط الثاني أضاف رضوان بركاني الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 48 بعد متابعة لتسديدة عادل بولبينة.
واختتم الجزائر أهدافه بعدما سجل عادل بولبينة الهدف الخامس في الدقيقة 80.
ويلعب منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد العراق، بينما يلعب منتخب البحرين ضد السودان.
