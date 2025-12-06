الدوري المصري سيدات - الأهلي يحقق فوزا كبيرا على الزمالك بخماسية

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

الأهلي سيدات كرة قدم

حققت سيدات الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 5-0 في الجولة 11 من الدوري المصري سيدات.

وتقدم الأهلي بهدف نادين غازي من ركلة جزاء.

وأضافت لولو نصر الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

ومن ركلة حرة أضافت نادين غازي الهدف الثالث.

وأصبحت النتيجة 4-0 بهدف من نور يوسف، واختتمت أشرقت عادل اللقاء بهدف خامس من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 28 نقطة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة.

وفاز مسار في نفس الجولة على زد بنتيجة 4-0.

واكتسحت سيدات دجلة خصمه اتحاد بسيون بنتيجة 6-0.

وحقق بالم هيلز الفوز بنتيجة 2-1 على مودرن سبورت.

وتعادل البنك الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

الدوري المصري سيدات كرة نسائية الأهلي سيدات الزمالك سيدات
