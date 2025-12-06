الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا عن فوز خمس جهات ناشئة في النسخة الثانية من برنامج التسريع الإفريقي ثلاثي المضاعفة، والذي يهدف إلى دعم تطوير التكنولوجيا وريادة الأعمال في القارة الإفريقية.

وقد شهد البرنامج تنافساً كبيراً هذا العام، حيث تلقت اللجنة أكثر من 700 طلب من 32 دولة إفريقية، ليتم اختيار عشرة متأهلين للمرحلة النهائية قبل الإعلان عن الفائزين.

وبرز الحضور المصري بقوة بعد حصول شركتين مصريتين على مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في إفريقيا، وهو ما يعكس تطور قطاع التكنولوجيا الرياضية في مصر وقدرته على المنافسة على المستوى القاري.

وستحصل الشركات الفائزة على دعم مالي وفرصة الانضمام إلى برنامج احتضان لمدة 12 شهراً داخل مركز الابتكار في جامعة كارنيجي ميلون إفريقيا.

إلى جانب حصول أفضل ثلاث شركات على رصيد لاستخدام واجهات البرمجة من شركة الذكاء الاصطناعي العالمية، بالإضافة إلى يوم تعايش كامل مع الفريق الهندسي لها داخل مقرها الرئيسي.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال فعالية يوم العروض النهائية التي استضافتها جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور لجنة تحكيم تضم قيادات من الجامعة ومن شركات عالمية متخصصة في التقنية والخدمات الرقمية. ويحظى البرنامج بدعم مؤسسي من جهات ريادية وتقنية عدة، فيما تواصل منصة أل إكس للابتكار دورها كشريك تشغيلي رسمي للبرنامج للعام الثاني على التوالي.

وأكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا، تقديرها للمستوى المتقدم الذي قدمته الشركات المشاركة، مشيرة إلى أن الابتكارات المطروحة تُسهم في تشكيل مستقبل الرياضة والترفيه في القارة، وأن الدعم المقدم سيمكن الشركات الناشئة من التوسع وتحقيق تأثير حقيقي ومستدام في إفريقيا والعالم.

الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا
نرشح لكم
اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين "التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة
أخر الأخبار
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 16 دقيقة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 42 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 50 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر ساعة | كأس العرب
كأس العرب- مروان حمدي: لم نأخذ وقتنا الكافي كلاعبين في الإعداد.. وهذا ما أعد به ساعة | كأس العرب
آخر مباراة لـ ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518582/الرابطة-الوطنية-لكرة-السلة-في-إفريقيا-تعلن-الفائزين-ببرنامج-التسريع-القاري-في-نسخته-الثانية