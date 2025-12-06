الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا عن فوز خمس جهات ناشئة في النسخة الثانية من برنامج التسريع الإفريقي ثلاثي المضاعفة، والذي يهدف إلى دعم تطوير التكنولوجيا وريادة الأعمال في القارة الإفريقية.

وقد شهد البرنامج تنافساً كبيراً هذا العام، حيث تلقت اللجنة أكثر من 700 طلب من 32 دولة إفريقية، ليتم اختيار عشرة متأهلين للمرحلة النهائية قبل الإعلان عن الفائزين.

وبرز الحضور المصري بقوة بعد حصول شركتين مصريتين على مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في إفريقيا، وهو ما يعكس تطور قطاع التكنولوجيا الرياضية في مصر وقدرته على المنافسة على المستوى القاري.

وستحصل الشركات الفائزة على دعم مالي وفرصة الانضمام إلى برنامج احتضان لمدة 12 شهراً داخل مركز الابتكار في جامعة كارنيجي ميلون إفريقيا.

إلى جانب حصول أفضل ثلاث شركات على رصيد لاستخدام واجهات البرمجة من شركة الذكاء الاصطناعي العالمية، بالإضافة إلى يوم تعايش كامل مع الفريق الهندسي لها داخل مقرها الرئيسي.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال فعالية يوم العروض النهائية التي استضافتها جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور لجنة تحكيم تضم قيادات من الجامعة ومن شركات عالمية متخصصة في التقنية والخدمات الرقمية. ويحظى البرنامج بدعم مؤسسي من جهات ريادية وتقنية عدة، فيما تواصل منصة أل إكس للابتكار دورها كشريك تشغيلي رسمي للبرنامج للعام الثاني على التوالي.

وأكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا، تقديرها للمستوى المتقدم الذي قدمته الشركات المشاركة، مشيرة إلى أن الابتكارات المطروحة تُسهم في تشكيل مستقبل الرياضة والترفيه في القارة، وأن الدعم المقدم سيمكن الشركات الناشئة من التوسع وتحقيق تأثير حقيقي ومستدام في إفريقيا والعالم.