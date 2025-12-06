مصدر من الزمالك لـ في الجول: بنتايك حصل على جزء من مستحقاته.. والأزمة يمكن حلها وديا
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:04
كتب : FilGoal
رد مصدر من نادي الزمالك على خطوة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق نحو فسخ تعاقده.
وأبلغ محامي محمود بنتايك لاعب الزمالك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.
وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "بنتايك حصل على جزء من مستحقاته منذ شهر ونصف ويتبقى له 75 ألف دولار، وبالتالي الأزمة من الممكن حلها
ويتم التواصل معه حاليا لإنهاء الأزمة وإقناعه بالاستمرار".
وعلم FilGoal.com في وقت سابق ان محامي اللاعب قد أبلغ الإدارة بقراره لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان وكلاء اللاعب قد أرسلوا إنذارا لإدارة الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته ولكن تم حل الأزمة في تلك الفترة.
