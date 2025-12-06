مصدر من الزمالك لـ في الجول: بنتايك حصل على جزء من مستحقاته.. والأزمة يمكن حلها وديا

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - سموحة

رد مصدر من نادي الزمالك على خطوة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق نحو فسخ تعاقده.

وأبلغ محامي محمود بنتايك لاعب الزمالك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "بنتايك حصل على جزء من مستحقاته منذ شهر ونصف ويتبقى له 75 ألف دولار، وبالتالي الأزمة من الممكن حلها

ويتم التواصل معه حاليا لإنهاء الأزمة وإقناعه بالاستمرار".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق ان محامي اللاعب قد أبلغ الإدارة بقراره لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان وكلاء اللاعب قد أرسلوا إنذارا لإدارة الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته ولكن تم حل الأزمة في تلك الفترة.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.

وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.

وشارك بنتايك حتى الآن في 42 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

ويعد بنتايك ثالث لاعب يبلغ إدارة النادي بفسخ التعاقد بعد عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق.

