مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن فريقه يملك أكثر من خيار بمركز الظهير الأيمن لتعويض غياب ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "أريد أن أرى غدا أداء جيد لريال مدريد، ومباراة متكاملة وأتمنى أن نجد المشاعر الإيجابية كما فعلنا في بلباو وهذا ما تحدثنا عنه".

وواصل "فالفيردي في مركز الظهير الأيمن؟ يجب أن نقيم قراراتنا، ولكن هناك خيارات أخرى، فالفيردي يضع الفريق دائما في المقدمة ولعب دائما في مستوى حالي ولكن هناك خيارات أخرى في الظهير، سنرى غدا".

وأكمل "أتذكر مباريات قدم فيها فالفيردي أداء رائع كظهير أيمن، ضد برشلونة ويوفنتوس وغيرهما، أعلم مركزه ولكنه كريم جدا ويريد مساعدة الفريق، هو يمثل قيم النادي ووجوده معنا إضافة كبيرة".

وتابع "مباراة سان ماميس كانت جيدة ومتكاملة والآن نريد البناء على ذلك وأن نفوز بمباريات أكثر لأننا قد نحتاج إلى ذلك في شهر أبريل".

واستمر "فينيسيوس يمر بمرحلة جيدة على المستوى الانساني والاحترافي ويبدو أنه سعيد جدا، كان من المؤسف عدم تسجيله في اليونان أو في بلباو، ولكن عندما تراه يبتسم يعطي طاقة للفريق، من المهم أن نحظى به في أفضل حالة ذهنية وأتمنى أن يعكس ذلك الشعور بهدف غدا".

وأردف: "مبابي في طريقه لصناعة التاريخ مع ريال مدريد مثل كريستيانو رونالدو، بطموحه وأرقامه هو من المختارين القلائل والعمل معه يوميا شيء رائع، رغبته على التأثير بالآخرين وطاقته المستمرة هي شيء يتشاركه مع رونالدو، أرى وجود بعض التشابه بينهما".

وكشف "نعمل على إعادة الكثير من المصابين قدر المستطاع، سيكون هناك بعض الأخبار الجيدة على المدى القريب، هناك مراحل يجب أن نعيشها وهدفنا أن نعكسر هذا بأسرع وقت ممكن، وأن ننافس بما نملك حاليا".

وأكمل "جولر يملك القدرة على اللعب في أكثر من مكان حسب احتياج الفريق، كما يستطيع تنظيم اللعب وإعطاء تمريرات حاسمة والوصول لمنطقة الجزاء، هو يتكيف مع مع ما يدور حوله وهذه السمة تمنح خطوط الفريق مرونة أكبر وهو يتطور بسرعة ويجب أن نستثمر فيه كما قلت في كأس العالم لأنه لاعب استنثائي".

وشدد "أنا بحالة جيدة وأعرف أين أتواجد، هذا النادي يتطلب الكثير وأعرف حاجتي للتركيز على الأشياء المهمة وأن أنتقد نفسي ولكن دون أن أجلد ذاتي".

وأضاف "أرى أن خوان مارتينيز يقوم عمل جيد مثل جميع لاعبي الكاستيا، أربيليوا يقوم بعمل رائع وهؤلاء اللاعبين يساعدوننا كثيرا في التدريبات، أربيليوا صديقي ونعرف بعضنا الكثير، والأهم هو أن خوان استدعي".

وأتم "ميليتاو أحد الخيارات في مركز الظهير الأيمن، يجب أن ننظر لما نملكه في مركز قلب الدفاع وأعتقد أنه لعب مع البرازيل ضد السنغال كظهير وكان جيدا، لديه القدرة ويذكرني قليلا ببيبي، لقد كان رائعا في أي مركز يلعب به وكذلك ميليتاو".