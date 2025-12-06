استراحة في كأس العرب - الجزائر (3)-(1) البحرين.. نهاية الشوط الأول
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 15:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد البحرين بكأس العرب.
ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره البحرين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.
نهاية الشوط الأول
ق90+5 ركلة جزاء لمنتخب الجزائر يسجلها ياسين بن زية بنجاح
ق30. جووووول ثاني للجزائر عن طريق عادل بولبينة.
ق26 مهدي عبد الجبار يسجل هدف التعادل لمنتخب البحرين
ق24 رضوان بركاني يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر بعد عرضية متقنة من يوسف عطال
ق8 عبد الله الخلاصي يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل
انطلاق المباراة
