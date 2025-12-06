انتهت كأس العرب - الجزائر (5)-(1) البحرين.. فوز الثعالب

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - منتخب الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد البحرين بكأس العرب.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره البحرين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

لمتابعة مباراة الجزائر ضد البحرين دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي كأس العرب - مؤتمر الجزيري: سنخوض مواجهة مصيرية أمام قطر.. وسنقاتل من أجل التأهل كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر كأس العرب – كيروش: كنا نستحق الفوز على المغرب

انتهت

ق79 جووول عادل بولبينه يسجل الهدف الثاني والخامس للجزائر

ق66 تسديدة قوية من فيكتور لكحل يتصدى لها حارس مرمى البحرين

ق48 رضوان بركاني يسجل الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بعد متابعة لتسديدة عادل بولبينة

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق90+5 ركلة جزاء لمنتخب الجزائر يسجلها ياسين بن زية بنجاح

ق30. جووووول ثاني للجزائر عن طريق عادل بولبينة.

ق26 مهدي عبد الجبار يسجل هدف التعادل لمنتخب البحرين

ق24 رضوان بركاني يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر بعد عرضية متقنة من يوسف عطال

ق8 عبد الله الخلاصي يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

انطلاق المباراة

كأس العرب منتخب الجزائر منتخب البحرين
نرشح لكم
مباشر كأس العرب – مصر (0)-(0) الإمارات.. انطلاق المباراة كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر كأس العرب – تشكيل مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم أمام الإمارات كأس العرب - بوقرة: دخلنا أجواء البطولة ضد البحرين.. ومن الجيد مواجهة الأرجنتين كأس العرب - مدرب الأردن: خضنا أفضل مباراة على الإطلاق ضد الكويت انتهت كأس العرب - السودان (0)-(2) العراق.. فوز أسود الرافدين كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت
أخر الأخبار
جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب – مصر (0)-(0) الإمارات.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | كأس العرب
الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة 36 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 43 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك "البديل" كين يقود بايرن ميونيخ لهزيمة شتوتجارت 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - تشكيل الإمارات.. برونو وخمينيز يقودان الهجوم ضد مصر ساعة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518574/انتهت-كأس-العرب-الجزائر-5-1-البحرين-فوز-الثعالب