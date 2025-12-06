انتهت كأس العرب - الجزائر (5)-(1) البحرين.. فوز الثعالب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد البحرين بكأس العرب.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره البحرين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

لمتابعة مباراة الجزائر ضد البحرين دقيقة بدقيقة من هنا.

انتهت

ق79 جووول عادل بولبينه يسجل الهدف الثاني والخامس للجزائر

ق66 تسديدة قوية من فيكتور لكحل يتصدى لها حارس مرمى البحرين

ق48 رضوان بركاني يسجل الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بعد متابعة لتسديدة عادل بولبينة

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق90+5 ركلة جزاء لمنتخب الجزائر يسجلها ياسين بن زية بنجاح

ق30. جووووول ثاني للجزائر عن طريق عادل بولبينة.

ق26 مهدي عبد الجبار يسجل هدف التعادل لمنتخب البحرين

ق24 رضوان بركاني يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر بعد عرضية متقنة من يوسف عطال

ق8 عبد الله الخلاصي يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

انطلاق المباراة