مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت

حجز منتخب الأردن مقعدا في ربع نهائي كأس العرب بالفوز على نظيره الكويتي.

وفاز الأردن على الكويت 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.

بينما سجل يوسف ناصر هدف منتخب الكويت الوحيد.

شوف الهدف| الأردن يتقدم 3-1 على الكويت في الدقيقة 90+7.. بواسطة علي علوان من ركلة جزاء.#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/B1ZV1ShTWj — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025

الفوز رفع رصيد منتخب الأردن للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة.

فيما توقف رصيد الكويت عند نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة مصر والإمارات مساء اليوم.

وبذلك ضمن منتخب الأردن رسميا التأهل لربع النهائي بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

والتحق منتخب الأردن بالمنتخب السعودي بربع النهائي في انتظار تحديد باقي المتأهلين.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

الأردن لعب 2 الرصيد 6 نقاط

الكويت لعب 2 الرصيد نقطة

مصر لعب 1 الرصيد نقطة

الإمارات لعب 1 الرصيد صفر.