منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت نحو استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المباراة المرتقبة بين مصر والإمارات.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الإماراتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

منتخب مصر يبحث عن الانتصار الأول بعدما أضاعه وتعادل أمام الكويت 1-1 بالجولة الأولى.

في المقابل يبحث أبناء المدرب الروماني أولاريو كوزمين عن تعويض الخسارة أمام الأردن 2-1 بالجولة ذاتها.

شكل منتخب الإمارات أصبح مختلفا خلال السنوات الأخيرة بعدما فتح الباب أمام تجنيس مجموعة من اللاعبين المقيمين تمكنهم من تمثيل "الأبيض" وفقا لشروط محددة.

منتخب الإمارات يضم بين صفوفه 10 جنسيات مختلفة بينهم لاعب يحمل الجنسية المصرية وهو يحيى نادر لاعب نادي العين.

منتخب الإمارات تعاقد أيضا مع أولاريو كوزمين المدرب الأنج بالكرة الإماراتية في السنوات الماضية وأحد أنجح المدربين بالكرة الخليجية.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي نقاط قوة منتخب الإمارات وأبرز نجومه قبل المواجهة المرتقبة ضد الفراعنة.

ثعلب روماني

في أبريل الماضي لجأ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لصائد البطولات الروماني كوزمين أولاريو لتدريب منتخب الإمارات بعقد لمدة عامين خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو .

مسيرة كوزمين التدريبية الحقيقية بدأت مع ستيوا بوخارست في موسم 2006-2007 الذي عاش فيه أقوى تجاربه التدريبية عندما شارك معه في دوري أبطال أوروبا.

كوزمين أولاريو انتقل بعد ذلك لتدريب نادي الهلال السعودي في صفقة هي الأكبر بين عقود المدربين في المنطقة العربية.

ومن الهلال انتقل كوزمين لتدريب نادي السد القطري لموسمين حقق فيهما كأس نجوم قطر قبل أن لتدريب نادي العين الإماراتي بين عامي 2011 – 2013، ثم إلى شباب الأهلي بالفترة من 2013-2017 ثم نادي الشارقة بالفترة من 2021 -2022.

وأحرز كومين مع العين لقب الدوري في 2012 و2013، وكأس السوبر 2012، و أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، وكأس السوبر في 2013 و2014 و2016، وكأس الرابطة في 2014 و2017، كما قاد الفريق إلى نهائي أبطال آسيا 2015.

نجاحات كوزمين لم تتوقف عندما انتقل لتدريب الشارقة وحقق معه لقب كأس رئيس دولة الإمارات مرتين في 2022 و2023 وكأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023.

كوزمين فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد السخارة من العراق في اللحظة الأخيرة من مباراة تحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي، لكنه قدم مستوى مبشرا للغاية.

10 جنسيات مختلفة

منتخب الإمارات تغير شكله الفني تماما بعدما فتح الباب أمام تمثيل اللاعبين المقيمين من جنسيات أخرى للمنتخب.

وتضم قائمة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس العرب 13 لاعيا يحملون جنسيات أخرى.

وتأتي البرازيل في المقدمة بواقع 5 لاعبين يمثلون منتخب الإمارات في بطولة كأس العرب.

ويحمل الجنسية البرازيلية كل من: ماركوس ميلوني، ولوكاس بيمينتا، ولوان بيريرا، وكايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا

فيما يحمل روبن أمارال الجنسية البرتغالية، وكوامي كيدو الإيفوارية، وساشا إيفكوفيتش الصربيية، وريتشارد أوكونور يحمل الجنسية الغانية، ونيكولاس خيمينيز الأرجنتينية.

بينما يتواجد ثلاثي من أصول عربية وهم: يحيى نادر (مصر) وعلاء الدين زهير (تونس) وعصام فايز (المغرب).

ويعد الثنائي الهجومي لوكاس كايو نجم الشارقة، وبرونو أوليفيرا مهاجم الجزيرة، الأخطر في الهجوم الإماراتي.

وجاءت قائمة منتخب الإمارات لكأس العرب كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين) - علي خصيف (الجزيرة) - حمد المقبالي (شباب أهلي دبي).

خط الدفاع: ساشا إيفكوفيتش (الوحدة) - كوامي كويدو (العين) - لوكاس بيمنتا (الوحدة) - علاء الدين زهير (الوحدة) - ماركوس ميلوني (الشارقة) - روبن أمارال (الوحدة) - ريتشارد أكونور (الجزيرة) - خالد الظنحاني (الشارقة).

خط الوسط: علي صالح (الوصل) - لوان بيريرا (الشارقة) - حارب عبد الله (شباب أهلي دبي) - نيكولاس خيمينيز (الوصل) - يحيى الغساني (شباب أهلي دبي) - عصام فايز (عجمان) - يحيى نادر (العين) - ماجد راشد (الشارقة).

خط الهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) - برونو أوليفيرا (الجزيرة) - محمد جمعة (شباب أهلي دبي) - سلطان عادل (شباب أهلي دبي).

التشكيل المتوقع أمام مصر

كوزمين أولاريو فقد خدمات خالد الظحناني الي تعرض للطرد خلال مواجهة الأردن.

والأقرب أن يدفع المدرب الروماني بالمدافع علاء الدين زهير بدلا من الظحناني.

ومن المقرر ان يلعب منتخب الإمارات بالتشكيل التالي أمام مصر:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

الدفاع: روبن أمارال - لوكاس بيمنتا - كوامي كويدو - ماركوس ميلوني - خالد الظنحاني.

الوسط: لوان بيريرا - يحيى نادر - نيكولاس خيمينيز.

الهجوم: كايو لوكاس - برونو أوليفيرا.