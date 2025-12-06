كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

سامي الطرابلسي - تونس

كشف سامي الطرابلسي مدرب منتخب قطر عن سبب خروج إسماعيل غربي لاعب الفريق من القائمة التي ستستكمل بطولة كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة قطر غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب.

وقال الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مصيرنا نحن وقطر غدا لن يكون بأيدينا ولكن سنلعب المباراة لمحاولة الحفاظ على حظوظنا حتى الرمق الأخير".

وواصل "منتخب قطر سيلعب على أرضه ولكن الجماهير التونسي في الدوحة اعتدنا منها على المساندة الكبيرة وسنتواجد بين أهلنا والباقي علينا أن نؤمن بحظوظنا ونلعب مباراة الفرصة الأخيرة ويجب أن نفوز على قطر".

وتابع "خروج إسماعيل غربي لم يكن بسبب إصابة ولكنه بسبب قرار مدرب فريقه رغم وجود اتفاق على خوض البطولة برفقتنا، كنا نتمنى أن يتواجد معنا ولكن المجموعة هي الأهم والمجموعة".

وأضاف "مباراة الغد ضد قطر سيكون الجانب النفسي مهما جدا فيها حتى على الجانب البدني لأننا سنلعب بدون ضغط، في المباريات الماضية كنا نشعر أن بعض المدربين مكبلين".

وأتم "مباراة قطر مصيرية قد نستمر بسببها في البطولة أو نرحل بشكل نهائي وأتمنى أن يكون اللاعبين بصحة جيدة وأن يؤمنوا بأنفسهم وأن يلعبوا باصرار من الدقيقة الأولى للأخيرة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة مناصفة مع قطر، بينما يتصدر كل كل من فلسطين وسوريا المجموعة برصيد 4 نقاط.

