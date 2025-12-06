كأس العرب - مؤتمر الجزيري: سنخوض مواجهة مصيرية أمام قطر.. وسنقاتل من أجل التأهل

يؤمن سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس بحظوظ فريقه في التأهل لربع نهائي كأس العرب رغم صعوبة المهمة.

ويلعب منتخب تونس ضد قطر في مواجهة مصيرية بختام دور المجموعات.

وقال سيف الجزيري لاعب منتخب تونس في مؤتمر صحفي: "نخوض مباراة مصيرية أمام المنتخب القطري وندافع عن طموحات شعبنا، وعندما تتاح لك فرصة فلا بد أن تقاتل من أجلها".

وأضاف "ظروف النسخة الحالية من كأس العرب مختلفة عن النسخة الماضية من حيث التحضيرات والاستعداد للبطولة، لكن الأمل موجود وسنسعى للتأهل إلى ربع النهائي".

وأتم الجزيري "منتخب قطر يملك فريقا جيدا، سنحاول الحذر من نقاط قوته واستغلال نقاط الضعف داخله".

وخسر منتخب تونس أمام سوريا 1-0 بالجولة الأولى، وتعادل ضد فلسطين بهدفين لكل فريق.

في المقابل خسر منتخب قطر أمام فلسطين 1-0، وتعادل أمام سوريا 1-1.

وجاء ترتيب المجموعة قبل الجولة الختامية كالتالي:

فلسطين 4 نقاط

سوريا 4 نقاط

تونس نقطة

قطر نقطة.

