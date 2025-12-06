انتهت في كأس العرب - الكويت (1)-(3) الأردن.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت ضد الأردن بكأس العرب.

ويلعب منتخب الكويت ضد نظيره الأردني بعد قليل ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

لمتابعة مباراة الكويت ضد الأردن دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 علي علوان يسجل الهدف الثالث لمنتخب الأردن من ركلة جزاء.

ق84 يوسف ناصر يسجل هدف تقليص الفرق بضربة رأسية متقنة

ق54 هدف غير محتسب لمنتخب الأردن بداعي التسلل

ق50 سعد الروسان يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأردن

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق43 عرضية خطيرة من ناصر فالح مهاجم منتخب الكويت يبعدها عبد الله نصيب مدافع الأردن.

ق25 تسديدة قوية من محمود مرضي ترتد من العارضة ليضيع هدف محقق لمنتخب الأردن

ق16 مهند ابو طه يسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن بتسديدة صاروخية.