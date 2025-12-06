مجموعة مصر - يزن النعيمات يقود هجوم الأردن أمام الكويت

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

يزن النعيمات

يقود يزن النعيمات هجوم منتخب الأردن في مواجهة منتخبنا الوطني بكأس العرب.

ويلعب منتخب الكويت ضد الأردن بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب الأردن لمواجهة الأزرق كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر كأس العرب – كيروش: كنا نستحق الفوز على المغرب كأس العرب – السكتيوي: طرد حمد الله بعثر أوراقنا ضد عمان كأس العرب - لاعب الإمارات: لا فارق بين منتخب مصر الأول والثاني

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الذهب - أدهم القريشي.

الوسط: عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه.

الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - محمود مرضي.

فيما جاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

الدفاع: حسن حمدان – ناصر خضر – راشد الدوسري – محمد الشريفي

الوسط: رضا هاني – ناصر فالح – عذبي شهاب – عيد الرشيدي

الهجوم: معاذ العنزي – شبيب الخالدي.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

فيما فاز منتخب الأردن على حساب الإمارات بهدفين مقابل هدف.

كأس العرب منتخب الكويت منتخب الأردن
نرشح لكم
استراحة في كأس العرب - الجزائر (3)-(1) البحرين.. نهاية الشوط الأول مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي كأس العرب - مؤتمر الجزيري: سنخوض مواجهة مصيرية أمام قطر.. وسنقاتل من أجل التأهل انتهت في كأس العرب - الكويت (1)-(3) الأردن.. 3 نقاط ثمينة لاعب الكويت: كنا نمني النفس بالفوز على مصر.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام الأردن مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - عودة بالمر.. وديلاب أساسي ضد بورنموث 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وشرقي أساسي ضد سندرلاند 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو 43 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في كأس العرب - الجزائر (3)-(1) البحرين.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | كأس العرب
مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت ساعة | كأس العرب
منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (2)-(1) أرسنال.. جوووووووووووول قاااااتل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518566/مجموعة-مصر-يزن-النعيمات-يقود-هجوم-الأردن-أمام-الكويت