مجموعة مصر - يزن النعيمات يقود هجوم الأردن أمام الكويت

يقود يزن النعيمات هجوم منتخب الأردن في مواجهة منتخبنا الوطني بكأس العرب.

ويلعب منتخب الكويت ضد الأردن بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب الأردن لمواجهة الأزرق كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الذهب - أدهم القريشي.

الوسط: عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه.

الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - محمود مرضي.

فيما جاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

الدفاع: حسن حمدان – ناصر خضر – راشد الدوسري – محمد الشريفي

الوسط: رضا هاني – ناصر فالح – عذبي شهاب – عيد الرشيدي

الهجوم: معاذ العنزي – شبيب الخالدي.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

فيما فاز منتخب الأردن على حساب الإمارات بهدفين مقابل هدف.