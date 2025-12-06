خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 12:20
كتب : FilGoal
أبلغ محامي محمود بنتايك لاعب الزمالك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.
محمود بنتايك
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن محامي اللاعب قد أبلغ الإدارة بقراره لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان وكلاء اللاعب قد أرسلوا إنذارا لإدارة الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته ولكن تم حل الأزمة في تلك الفترة.
ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.
وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.
وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.
وشارك بنتايك حتى الآن في 42 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.
ويعد بنتايك ثالث لاعب يبلغ إدارة النادي بفسخ التعاقد بعد عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق.
نرشح لكم
محمد شوقي: فوجئت برحيلي عن الأهلي.. وكولر كان مصدوما قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم مؤتمر النني: أعرف لاعبي الإمارات جيدا.. وأتينا إلى هنا ولدينا طموحات كبيرة مؤتمر طولان: أعتذر للكويت.. والإمارات يمتاز بالسرعة خاصة الرباعي الهجومي إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة"