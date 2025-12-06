خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك ضد مودرن سبورت

أبلغ محامي محمود بنتايك لاعب الزمالك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن محامي اللاعب قد أبلغ الإدارة بقراره لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان وكلاء اللاعب قد أرسلوا إنذارا لإدارة الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته ولكن تم حل الأزمة في تلك الفترة.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.

وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.

وشارك بنتايك حتى الآن في 42 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

ويعد بنتايك ثالث لاعب يبلغ إدارة النادي بفسخ التعاقد بعد عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق.

