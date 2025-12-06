محمد شوقي: فوجئت برحيلي عن الأهلي.. وكولر كان مصدوما

كشف محمد شوقي مدرب زد الحالي ومدير الكرة السابق بالأهلي عن شعوره بالمفاجاة بعد قرار رحيله عن الفريق الأحمر.

وتولى شوقي تدريب زد بعد عمله مع جهازي كولر وعماد النحاس في الأهلي.

وقال محمد شوقي عبر قناة النهار: "كولر من أكثر المدربين اجتهادا وبذلا للجهد، ولكن العلاقة بينه وبين لاعبي الأهلي مع الضغط وتراجع النتائج نسبيا لم تكن في أفضل حال".

وأضاف "كولر لم يتوقع الرحيل عن تدريب الأهلي حتى بعد الخسارة من صنداونز، وكان توقيت رحيل كولر مناسبا للحفاظ على الفريق واللاعبين".

وكشف "تقابلت مع كولر بعد قرار رحيله وكان مصدوما لأنه يحب الأهلي وجماهيره، خاصة بعد الانتصارات والألقاب التي حققها، لكنه كان يفتقد الثقة خلال الفترة الأخيرة".

وشدد "عملت بعد ذلك رفقة عماد النحاس وكانت الأمور طيبة للغاية، ولكن كان هناك اختلاف في الأفكار مع محمد يوسف المدير الرياضي".

وتابع "فوجئت بقرار رحيلي عن الأهلي وكنت غاضبا، لكن في النهاية هو قدر ونصيب، ولم يكن هناك أي صراع أو أزمة في غرفة ملابس الفريق".

وأتم "سيف زاهر تواصل معي ووافقت على تدريب نادي زد بعدما تلقيت عدد من العروض وكان قرارا موفقا نظرا للإمكانيات المتوفرة وطريقة الإدارة الجيدة".

وقد محمد شوقي نادي زد في 14 مباراة، وحقق الفوز في 5 وتعادل مثلهم وخسر 4 مباريات.