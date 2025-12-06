محمد شوقي: فوجئت برحيلي عن الأهلي.. وكولر كان مصدوما

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

محمد شوقي - الأهلي

كشف محمد شوقي مدرب زد الحالي ومدير الكرة السابق بالأهلي عن شعوره بالمفاجاة بعد قرار رحيله عن الفريق الأحمر.

وتولى شوقي تدريب زد بعد عمله مع جهازي كولر وعماد النحاس في الأهلي.

وقال محمد شوقي عبر قناة النهار: "كولر من أكثر المدربين اجتهادا وبذلا للجهد، ولكن العلاقة بينه وبين لاعبي الأهلي مع الضغط وتراجع النتائج نسبيا لم تكن في أفضل حال".

أخبار متعلقة:
إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة" وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

وأضاف "كولر لم يتوقع الرحيل عن تدريب الأهلي حتى بعد الخسارة من صنداونز، وكان توقيت رحيل كولر مناسبا للحفاظ على الفريق واللاعبين".

وكشف "تقابلت مع كولر بعد قرار رحيله وكان مصدوما لأنه يحب الأهلي وجماهيره، خاصة بعد الانتصارات والألقاب التي حققها، لكنه كان يفتقد الثقة خلال الفترة الأخيرة".

وشدد "عملت بعد ذلك رفقة عماد النحاس وكانت الأمور طيبة للغاية، ولكن كان هناك اختلاف في الأفكار مع محمد يوسف المدير الرياضي".

وتابع "فوجئت بقرار رحيلي عن الأهلي وكنت غاضبا، لكن في النهاية هو قدر ونصيب، ولم يكن هناك أي صراع أو أزمة في غرفة ملابس الفريق".

وأتم "سيف زاهر تواصل معي ووافقت على تدريب نادي زد بعدما تلقيت عدد من العروض وكان قرارا موفقا نظرا للإمكانيات المتوفرة وطريقة الإدارة الجيدة".

وقد محمد شوقي نادي زد في 14 مباراة، وحقق الفوز في 5 وتعادل مثلهم وخسر 4 مباريات.

الأهلي محمد شوقي
نرشح لكم
خبر في الجول - محامي بنتايك يبلغ الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم مؤتمر النني: أعرف لاعبي الإمارات جيدا.. وأتينا إلى هنا ولدينا طموحات كبيرة مؤتمر طولان: أعتذر للكويت.. والإمارات يمتاز بالسرعة خاصة الرباعي الهجومي إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة"
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس العرب - الجزائر (2)-(1) البحرين.. جووول ثالث في المباراة 25 دقيقة | كأس العرب
مجموعة مصر - الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب بثلاثية في الكويت 47 دقيقة | كأس العرب
منافس مصر - منتخب الإمارات.. 10 جنسيات بينهم مصري ويقودهم ثعلب روماني ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(1) أرسنال.. الحارس يمنع الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - مدرب تونس - سنلعب على حظوظنا ضد قطر.. وهذا سبب استبعاد إسماعيل غربي ساعة | كأس العرب
تشكيل أرسنال - رايس أساسي.. وتيمبر قلب دفاع في مواجهة أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - مؤتمر الجزيري: سنخوض مواجهة مصيرية أمام قطر.. وسنقاتل من أجل التأهل 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518564/محمد-شوقي-فوجئت-برحيلي-عن-الأهلي-وكولر-كان-مصدوما