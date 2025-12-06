قائمة برشلونة - عودة دي يونج وفيرمين.. واستمرار غياب أراوخو في مواجهة بيتيس

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب ضد ريال بيتيس.

ويلعب برشلونة مساء اليوم مع بيتيس في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب داني أولمو للإصابة ورونالد أراوخو لأسباب شخصية.

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031 تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير أمام بلباو بثلاثية ومطاردة برشلونة

بينما عاد للقائمة كل من فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إدير ألير.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - حيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
موقعة الأهداف الثمانية.. برشلونة يسقط بيتيس بخماسية انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (3)-(5) برشلونة تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031 مؤتمر فليك: يحق للاعبين الغضب من عدم المشاركة.. ولكن تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم ونجح في تغيير طريقة اللعب بألمانيا وإنجلترا
أخر الأخبار
كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسة مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات دقيقة | كأس العرب
للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب 8 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز 13 دقيقة | المحترفون
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
موقعة الأهداف الثمانية.. برشلونة يسقط بيتيس بخماسية 36 دقيقة | الدوري الإسباني
المشكلة ليست في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب ومواعيد جميع مباريات دور المجموعات 56 دقيقة | أمريكا
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويواصل انطلاقته السلبية في الدوري الفرنسي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518563/قائمة-برشلونة-عودة-دي-يونج-وفيرمين-واستمرار-غياب-أراوخو-في-مواجهة-بيتيس