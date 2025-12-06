قائمة برشلونة - عودة دي يونج وفيرمين.. واستمرار غياب أراوخو في مواجهة بيتيس

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب ضد ريال بيتيس.

ويلعب برشلونة مساء اليوم مع بيتيس في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب داني أولمو للإصابة ورونالد أراوخو لأسباب شخصية.

بينما عاد للقائمة كل من فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إدير ألير.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - حيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.