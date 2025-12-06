كومان يتعافي ويلحق بمعسكر النصر في أبو ظبي
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 11:09
كتب : FilGoal
تعافى الدولي الفرنسي كينجسلي كومان لاعب نادي النصر السعودي من الإصابة في العضلة الخلفية.
ويخوض النصر معسكرا تحضيريا في أبو ظبي من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر استعاد خدمات كينجسلي كومان بعدما تعافى اللاعب من الغصابة بالعضلة الخلفية.
وتعافى كومان من الإصابة التي تعرض لها أمام نيوم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
ويمتد معسكر النصر في العاصمة الإماراتية حتى 11 ديسمبر الجاري، ويتضمن خوض مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة جمعهم في 9 جولات.
نرشح لكم
وكيل إنزاجي يستبعد تعاقد الهلال مع نجم إنتر ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية