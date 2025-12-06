كومان يتعافي ويلحق بمعسكر النصر في أبو ظبي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

تعافى الدولي الفرنسي كينجسلي كومان لاعب نادي النصر السعودي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخوض النصر معسكرا تحضيريا في أبو ظبي من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر استعاد خدمات كينجسلي كومان بعدما تعافى اللاعب من الغصابة بالعضلة الخلفية.

وتعافى كومان من الإصابة التي تعرض لها أمام نيوم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويمتد معسكر النصر في العاصمة الإماراتية حتى 11 ديسمبر الجاري، ويتضمن خوض مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة جمعهم في 9 جولات.

