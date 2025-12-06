لاعب الكويت: كنا نمني النفس بالفوز على مصر.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام الأردن

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت

يثق ناصر فالح مهاجم منتخب الكويت في قدرىة فريقه على تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة ضد الأردن.

ويلعب منتخب الكويت ضد الأردن ظهر اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال نصر فالح في تصريحات للصحفيين: "اللاعبون والجهاز الفني يثقون بأنفسهم وبقدرتهم على الظهور بأداء قوي أمام المنتخب الأردني وتحقيق الفوز".

وأضاف " كنا نمني النفس بالفوز في المباراة السابقة أمام المنتخب المصري وإسعاد الجماهير لكن حالت ظروف المباراة دون ذلك، وأتمنى الحصول على النقاط الثلاث أمام الأردن".

منتخب الكويت تعادل أمام مصر 1-1 في الجولة الأولى بعدما كان قريبا من حصد النقاط كاملة.

فيما فاز منتخب الأردن على الإمارات 2-1 في الجولة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الأردن 3 نقاط

الكويت نقطة

مصر نقطة.

الإمارات صفر نقاط.

