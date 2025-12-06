مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 10:28
كتب : FilGoal
يخوض منتخب مصر مساء اليوم ثاني مبارياته ببطولة كأس العرب 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس العرب
الكويت × الأردن.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس.
البحرين × الجزائر.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس.
السودان × العراق.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
الإمارات × مصر.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري المصري
بتروجت × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا × أرسنال.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
نيوكاسل × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
مانشستر سيتي × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
إيفرتون × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بورنموث × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليدز يونايتد × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
فياريال × خيتافي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريال بيتيس × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
ساسولو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
إنتر × كومو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
هيلاس فيرونا × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
نانت × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
تولوز × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الألماني
هايدنهايم × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
كولن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
أوجسبورج × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فولفسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - إم بي سي أكشن.
لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.
