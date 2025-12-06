مواعيد مباريات السبت 6 ديسمبر - مصر ضد الإمارات بكأس العرب.. وبرشلونة يواجه بيتيس

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت - عمرو السولية

يخوض منتخب مصر مساء اليوم ثاني مبارياته ببطولة كأس العرب 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس العرب

الكويت × الأردن.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس.

البحرين × الجزائر.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس.

السودان × العراق.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

الإمارات × مصر.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري المصري

بتروجت × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × أرسنال.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

نيوكاسل × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

مانشستر سيتي × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إيفرتون × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بورنموث × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليدز يونايتد × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فياريال × خيتافي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال بيتيس × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ساسولو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

إنتر × كومو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

هيلاس فيرونا × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

نانت × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

تولوز × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

هايدنهايم × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

كولن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فولفسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - إم بي سي أكشن.

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

