كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها

رفض لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الارتكان على كون الفريق من المرشحين لتحقيق كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي في تصريحاته لقناة beIN Sports: "منذ أشهر ونحن نفكر في كأس العالم. اليوم تشعر أنك بالفعل ستبدأ البطولة".

وأضاف "يجب أن نركز على مبارياتنا المهمة أمام خصومنا، وهي مجموعة صعبة مثل كل المجموعات ويجب أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لنتأهل على الصدارة".

وأوضح "ترشيحنا يمثل خطورة علينا. هذا حافز لنا بالتأكيد ولكن في النهاية نحن نتعامل مع هذا الأمر بالعمل الاستثنائي للاعبين. ترشيحنا لا يضمن أي شيء".

وأكمل "بالنسبة لنا يجب أن نحاول بالتأكيد وأن نفكر بأننا أفضل، ولكن هذا يحفز المنافسين أكثر".

واختتم "سنخوض كل المباريات بنفس العقلية بصرف النظر عن ترشيحنا إعلاميا من عدمه، يجب أن نركز على عملنا فهو الشيء الوحيد الذي يمكننا السيطرة عليه".

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

الجولة الأولى

إنجلترا × كرواتيا.. 17 يونيو 2026.

غانا × بنما.. 17 يونيو 2026.

الجولة الثانية

إنجلترا × غانا.. 23 يونيو 2026.

بنما × كرواتيا.. 23 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

بنما × إنجلترا.. 27 يونيو 2026.

كرواتيا × غانا.. 27 يونيو 2026.