كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها

أبدى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا حاجته لاكتساب الخبرات في البطولات المجمعة مع المنتخبات، معتمدا على خبرة لاعبيه.

وقال توخيل في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "مجموعة صعبة بالنظر لتصنيفات المنتخبات. أعتقد أن غانا المصنفة 72 ولكن هذا لا يعكس المهارة التي يملكها هذا المنتخب".

وأضاف "نعرف لاعبيه الأشهر الذين تركوا بصمة في الدوري الإنجليزي مثل محمد قدوس".

وأكمل "نعرف إنها مجموعة صعبة ويمكننا تجهيز أنفسنا كما يجب".

وأوضح "نعرف أننا سنبدأ متأخرا نسبيا بالنظر لمواعيد مبارياتنا وكوننا في المجموعة الأخيرة".

وتابع "من الجيد لنا أن يكون لدينا خبرة للاعبين ببلوغهم الأدوار المتقدمة في البطولات المجمعة. لم ألعب من قبل مع المنتخب في بطولة كهذه ولهذا أحتاج لبعض الخبرة".

واختتم "نريد تحقيق الجائزة الأكبر والحلم هنا، ولذلك سنركز في دور المجموعات بكل قوة. نحن في ديسمبر والبطولة في يونيو. لا يزال الوقت طويلا والمباريات كثيرة".

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

الجولة الأولى

إنجلترا × كرواتيا.. 17 يونيو 2026.

غانا × بنما.. 17 يونيو 2026.

الجولة الثانية

إنجلترا × غانا.. 23 يونيو 2026.

بنما × كرواتيا.. 23 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

بنما × إنجلترا.. 27 يونيو 2026.

كرواتيا × غانا.. 27 يونيو 2026.