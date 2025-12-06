منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل

يرى مارك ديجريس لاعب بلجيكا السابق أن موسم محمد صلاح جناح ليفربول أقل نجاحا، وأن مجموعة بلاده في كأس العالم من الأسهل على الإطلاق.

وقال ديجريس عبر صحيفة HLN: "إنها مجموعة قابلة للتعامل مرة أخرى، لقد فازت مصر بكأس الأمم الإفريقية سبع مرات".

وأنهى حديثه قائلا: "النجم الكبير محمد صلاح يتقدم في السن ويقدم موسمًا أقل نجاحًا مع ليفربول، لدينا واحد من أسهل القرعات على الإطلاق".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.