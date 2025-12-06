قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

بينما يغيب محمود عبد الحفيظ "زلاكة" بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي "دونجا" - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة وبفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر والذي خاض مباراتين أكثر.

الدوري المصري بيراميدز أحمد الشناوي
