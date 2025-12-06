كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

روبرتو مارتينيز

أبدى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال تحفزه لخوض منافسات كأس العالم 2026 بعد الإعلان عن القرعة.

وقال مارتينيز في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "نظام جديد بـ 48 فريقا يعني أننا سنلعب بطريقة مختلفة عما سبق وعشته".

وأضاف "المباراة الأولى ستكون في 13 يونيو وهذا يمنحنا فرصة جيدة للتحضير".

وأكمل "دائما أرى أن الفريق يجب أن يصل جاهزا ولكن في الواقع الفريق يتشكل ويتحضر في المباريات الأولى".

وأوضح "سنواجه منتخبا غير معروفا في أوروبا مثل أوزبكستان ولكنه كون فريقا قويا للغاية".

واختتم "المنتخب الذي سيتأهل من الملحق العالمي سيأتي بمعنويات كبيرة بعد وصوله إلى هنا بالفرصة الثانية".

ووقع منتخب البرتغال في المجموعة الـ 11 لكأس العالم 2026.

المجموعة الحادية عشر

البرتغال – مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية – جامايكا – نيو كاليدونيا) – أوزبكستان – كولومبيا

الجولة الأولى

البرتغال × مسار 1 الملحق العالمي.. 17 يونيو 2026

أوزبكستان × كولومبيا.. 17 يونيو 2026.

الجولة الثانية

البرتغال × أوزبكستان.. 23 يونيو 2026.

كولومبيا × مسار 1 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

كولومبيا × البرتغال.. 27 يونيو 2026.

مسار 1 الملحق العالمي × أوزبكستان.. 27 يونيو 2026.

البرتغال كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح كأس العالم - قبل المربع الذهبي.. مواجهة محتملة بين ميسي أمام رونالدو حال تصدر مجموعتهما قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 2 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518555/كأس-العالم-2026-روبرتو-مارتينيز-البرتغال-تواجه-فريقا-غير-معروف-ولكن