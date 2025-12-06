كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن

أبدى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال تحفزه لخوض منافسات كأس العالم 2026 بعد الإعلان عن القرعة.

وقال مارتينيز في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "نظام جديد بـ 48 فريقا يعني أننا سنلعب بطريقة مختلفة عما سبق وعشته".

وأضاف "المباراة الأولى ستكون في 13 يونيو وهذا يمنحنا فرصة جيدة للتحضير".

وأكمل "دائما أرى أن الفريق يجب أن يصل جاهزا ولكن في الواقع الفريق يتشكل ويتحضر في المباريات الأولى".

وأوضح "سنواجه منتخبا غير معروفا في أوروبا مثل أوزبكستان ولكنه كون فريقا قويا للغاية".

واختتم "المنتخب الذي سيتأهل من الملحق العالمي سيأتي بمعنويات كبيرة بعد وصوله إلى هنا بالفرصة الثانية".

ووقع منتخب البرتغال في المجموعة الـ 11 لكأس العالم 2026.

المجموعة الحادية عشر

البرتغال – مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية – جامايكا – نيو كاليدونيا) – أوزبكستان – كولومبيا

الجولة الأولى

البرتغال × مسار 1 الملحق العالمي.. 17 يونيو 2026

أوزبكستان × كولومبيا.. 17 يونيو 2026.

الجولة الثانية

البرتغال × أوزبكستان.. 23 يونيو 2026.

كولومبيا × مسار 1 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

كولومبيا × البرتغال.. 27 يونيو 2026.

مسار 1 الملحق العالمي × أوزبكستان.. 27 يونيو 2026.