منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:36

كتب : محمد سمير

فين سورمان - منتخب نيوزيلندا

أعرب فين سورمان مدافع منتخب نيوزيلندا عن سعادته بمواجهة مصر ومراقبة محمد صلاح.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال فين سورمان مدافع نيوزيلندا لقناة 1News: "مواجهة محمد صلاح تحد رائع بالنسبة لي".

وشدد "أن نواجه فريق يمتلك لاعبين من الدوري الإنجليزي ويلعبون في دوري الأبطال، لذلك أنا متحمس جدا لتلك المواجهة".

وتابع "أعتقد أن مفتاح نجاحنا يكمن في الدفاع الجيد ومواصلة خلق الفرص، لن تكون هناك مباراة سهلة وستكون جميع المواجهات شاقة علينا".

واختتم سورمان تصريحاته "تلك المجموعة فرصة رائعة لنا كلاعبين، وكل الدعم الذي نتلقاه هائل بالنسبة لنا".

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى: بلجيكا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل)

الجولة الثانية: نيوزيلندا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية)

الجولة الثالثة: مصر × إيران - (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.

منافس مصر كأس العالم فين سورمان محمد صلاح نيوزيلندا
