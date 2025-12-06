منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:33

كتب : عبد الرحمن شريف

رودي جارسيا

شدد رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على ضرورة تصدر المجموعة في كأس العالم 2026 من أجل تجنب التنقلات الكبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال جارسيا لـ FilGoal.com: "إنها قرعة مثيرة للاهتمام هناك منتخب مصر الذي يضم محمد صلاح الذي سبق وأن دربته في روما".

وأضاف "أما بالنسبة لإيران ونيوزيلندا، فنحن نعرف هذين الفريقين أقل، لكن بالتأكيد سندرس جميع الخصوم بصورة شاملة والاستعداد من الآن للبطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن علينا أن نجد أفضل قاعدة أساسية لتقليل التنقلات قدر الإمكان، وذلك سيحدث بتصدر المجموعة، كأس العالم يبدأ حقًا من الآن".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.

رودي جارسيا روما محمد صلاح مصر
التعليقات
