منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح

وصف رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن مصر من أقوى المنتخبات الإفريقية، بالإضافة إلى أنه سعيد لرؤية محمد صلاح لاعب ليفربول مرة أخرى.

وقال جارسيا عبر صحيفة HLN: "سعيد لرؤية محمد صلاح مرة أخرى الذي عملت معه في روما، مصر من أفضل المنتخبات الإفريقية ولا نعرف الكثير عن نيوزلندا وإيران، لكننا سندرسهما".

وأضاف "نريد أن ننهي هذه المجموعة في الصدارة، نحن بلجيكيون طموحون ولا نخاف أحدًا، الصدارة ستكون رائعة لأنها ستجعلنا نواجه فريقًا احتل المركز الثالث من مجموعة أخرى، لكننا نحترم منافسينا أيضًا، لم يعد هناك خصوم صغار".

وتابع "أشعر فعلًا أن كأس العالم قد بدأ الآن، علينا الآن أن نحدد أين ومتى سنلعب، ودرجات الحرارة، هناك الكثير للقيام به، لكنني كمدرب أركز بشكل رئيسي على المنافسين".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتمكن من دراسة إيران ونيوزلندا، في هذه الأيام يمكنك الحصول على لقطات لأي فريق".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.