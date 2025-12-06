منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

صلاح - رودي جارسيا

وصف رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن مصر من أقوى المنتخبات الإفريقية، بالإضافة إلى أنه سعيد لرؤية محمد صلاح لاعب ليفربول مرة أخرى.

وقال جارسيا عبر صحيفة HLN: "سعيد لرؤية محمد صلاح مرة أخرى الذي عملت معه في روما، مصر من أفضل المنتخبات الإفريقية ولا نعرف الكثير عن نيوزلندا وإيران، لكننا سندرسهما".

وأضاف "نريد أن ننهي هذه المجموعة في الصدارة، نحن بلجيكيون طموحون ولا نخاف أحدًا، الصدارة ستكون رائعة لأنها ستجعلنا نواجه فريقًا احتل المركز الثالث من مجموعة أخرى، لكننا نحترم منافسينا أيضًا، لم يعد هناك خصوم صغار".

وتابع "أشعر فعلًا أن كأس العالم قد بدأ الآن، علينا الآن أن نحدد أين ومتى سنلعب، ودرجات الحرارة، هناك الكثير للقيام به، لكنني كمدرب أركز بشكل رئيسي على المنافسين".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتمكن من دراسة إيران ونيوزلندا، في هذه الأيام يمكنك الحصول على لقطات لأي فريق".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.

رودي جارسيا محمد صلاح مصر بلجيكا كأس العالم 2026
نرشح لكم
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب جميع مباريات دور المجموعات
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 2 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518551/منافس-مصر-جارسيا-الفراعنة-من-أقوى-المنتخبات-الإفريقية-وسعيد-لرؤية-صلاح