سكالوني: الأردن الأقل شهرة في مجموعتنا لكن لا يوجد منافس سهل بـ كأس العالم

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن الأردن الأقل شهرة في مجموعته بكأس العالم.

ومع ذلك شدد سكالوني حامل لقب النسخة الماضية على أنه لا يوجد منافس سهل بالبطولة.

وقال ليونيل سكالوني عبر شبكة كورتا الأرجنتينية: "لا يوجد منافس سهل ويجب خوض كل المباريات بحماس".

أخبار متعلقة:
كأس العالم 2026 - الركراكي: كلنا تذكرنا 1998.. ولمَ لا نصنع التاريخ مجددا كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة كأس العالم 2026 – رينار: هدفنا التأهل للدور التالي

وعن رأيه في المجموعة أجاب "الجزائر يملك منتخب رائع والنمسا سيكون خصما صعبا".

واختتم سكالوني تصريحاته "ربما الأردن المنتخب الأقل شهرة في المجموعة لكن طالما وصلوا إلى هنا فبالتأكيد ذلك لسبب وجيه".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.

وسيتم الإعلان عن موعد مباريات البطولة بالكامل والملاعب اليوم السبت في تمام السابعة مساء.ي

  1. وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

كأس العالم الأردن الأرجنتين
نرشح لكم
كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب جميع مباريات دور المجموعات كأس العالم - تكرارا لنسخة 2010.. المكسيك تواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح قرعة كأس العالم 2026 – ترامب: ستشهدون حدثا لم تشاهدوه من قبل حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب رغم مباراة الجولة الأخيرة.. جلوبو: فلامنجو يطير إلى قطر يوم السبت رغم إصابة الركبة.. هاتريك نيمار يحافظ على حظوظ سانتوس بالبقاء في الدوري البرازيلي
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518550/سكالوني-الأردن-الأقل-شهرة-في-مجموعتنا-لكن-لا-يوجد-منافس-سهل-بـ-كأس-العالم