سكالوني: الأردن الأقل شهرة في مجموعتنا لكن لا يوجد منافس سهل بـ كأس العالم

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن الأردن الأقل شهرة في مجموعته بكأس العالم.

ومع ذلك شدد سكالوني حامل لقب النسخة الماضية على أنه لا يوجد منافس سهل بالبطولة.

وقال ليونيل سكالوني عبر شبكة كورتا الأرجنتينية: "لا يوجد منافس سهل ويجب خوض كل المباريات بحماس".

وعن رأيه في المجموعة أجاب "الجزائر يملك منتخب رائع والنمسا سيكون خصما صعبا".

واختتم سكالوني تصريحاته "ربما الأردن المنتخب الأقل شهرة في المجموعة لكن طالما وصلوا إلى هنا فبالتأكيد ذلك لسبب وجيه".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.

وسيتم الإعلان عن موعد مباريات البطولة بالكامل والملاعب اليوم السبت في تمام السابعة مساء.ي

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.