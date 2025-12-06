كأس العالم 2026 - الركراكي: كلنا تذكرنا 1998.. ولمَ لا نصنع التاريخ مجددا

أبدى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تحفزه لمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026 ومحاولة تكرار إنجاز قطر 2022، حين احتل أسود الأطلس المركز الرابع.

وقال الركراكي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "الكثيرون يتوقعون أن المنتخب المغربي سيكرر ما فعله في قطر ولكن هذا أمر معقد. في قطر كنا وكأننا نلعب على أرضنا، ولكن الجماهير ستأتي إلى الولايات المتحدة وتساندنا".

وأضاف "نحن فريق نعمل بجد ولدينا بطولة أمم إفريقيا في أرضنا ونركز عليها الآن".

وأوضح "سعداء بالتأهل إلى كأس العالم ومنافسة الكبار مثل منتخب البرازيل، ونأمل في منح السعادة لجماهيرنا".

وأكمل "كل المغاربة يفكرون في كأس العالم 1998، معنا البرازيل واسكتلندا وهي نفس مجموعة 98 تقريبا".

واختتم "نشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي ولدينا الخبرة ولكن نكن كل الاحترام لجميع المنافسين ويجب أن نعمل لإسعاد جماهيرنا، ولماذا لا نصنع التاريخ مرة أخرى".

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي.

مجموعة المغرب

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي