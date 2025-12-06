تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما

توج معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية لبطولة العالم تحت 21 عاما.

ونجح معتز عاصم لاعب وادي دجلة في حصد الذهبية بتصنيف فئة G4 والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري.

وتمكن معتز من الفوز على عدد من اللاعبين المصنفين عالميا خلال مشواره في البطولة.

ويأتي معتز بالله عاصم في المركز الثاني بالتصنيف العالمي لوزن تحت 54 كجم.

وكان قد حقق معتز فضية بطولة ألمانيا المفتوحة.

ويسعى نادي وادي دجلة على إعداد لاعبين منافسين على أعلى المستويات العالمية.