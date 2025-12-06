تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

معتز بالله عاصم - تايكوندو

توج معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية لبطولة العالم تحت 21 عاما.

ونجح معتز عاصم لاعب وادي دجلة في حصد الذهبية بتصنيف فئة G4 والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري.

وتمكن معتز من الفوز على عدد من اللاعبين المصنفين عالميا خلال مشواره في البطولة.

أخبار متعلقة:
تايكوندو - ما لم يتحقق منذ 28 عاما.. سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس تايكوندو - بمشاركة 9 دول.. الطائف تستضيف البطولة العربية تايكوندو - أدهم خالد على رأس بعثة مصر في بطولة العالم للناشئين

ويأتي معتز بالله عاصم في المركز الثاني بالتصنيف العالمي لوزن تحت 54 كجم.

وكان قد حقق معتز فضية بطولة ألمانيا المفتوحة.

ويسعى نادي وادي دجلة على إعداد لاعبين منافسين على أعلى المستويات العالمية.

تايكوندو معتز بالله عاصم
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين "التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 6 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 6 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 6 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة
/articles/518548/تايكوندو-معتز-عاصم-يتوج-بذهبية-بطولة-العالم-تحت-21-عاما