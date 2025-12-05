كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:54

كتب : محمد سمير

هاجر عامر - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

استهل فريق سيدات الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91-62 في الجولة الافتتاحية.

وسجلت ميرال أشرف 18 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط خلال 32 دقيقة خاضتهم.

كما سجلت هاجر عامر 16 نقطة ثم رنيم الجداوي 15 نقطة ونادين سلعاوي 12 نقطة.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام ريج الرواندي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

وجاءت قائمة لاعبات الأهلي كالآتي:

دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر- ديليسا واشنطن - آسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.

