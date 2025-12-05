اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم - اسكواش

أكمل يوسف إبراهيم عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وبذلك تأهل أربعة مصريين إلى نصف النهائي.

وتغلب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

أخبار متعلقة:
اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة اسكواش – ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة هونج كونج اسكواش - المصرية الرابعة.. هانيا الحمامي تتصدر التصنيف العالمي لأول مرة

وبذلك تأهل كل من يوسف إبراهيم ومصطفى عسل إلى نصف النهائي في منافسات الرجال.

أما في منافسات السيدات فتأهلت كل من نور الشربيني وهانيا الحمامي.

وحسمت مصر مقعدها في المباراة النهائية إذ تواجه نور الشربيني نظيرتها هانيا الحمامي.

وجاءت مباريات نصف النهائي: 6 ديسمبر

هانيا الحمامي × نور الشربيني - 11:30 ظهرا

مصطفى عسل × الإنجليزي جونا بريانت - 12:30 ظهرا

يوسف إبراهيم × النيوزلندي بول كول - 3:30 عصرا

اسكواش يوسف إبراهيم هونج كونج
نرشح لكم
تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين "التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 6 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 6 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 6 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 6 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة
/articles/518544/اسكواش-يوسف-إبراهيم-ي-كمل-عقد-المتأهلين-لنصف-نهائي-هونج-كونج-المفتوحة