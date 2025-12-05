اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:26
كتب : FilGoal
أكمل يوسف إبراهيم عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.
وبذلك تأهل أربعة مصريين إلى نصف النهائي.
وتغلب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 37 دقيقة.
وبذلك تأهل كل من يوسف إبراهيم ومصطفى عسل إلى نصف النهائي في منافسات الرجال.
أما في منافسات السيدات فتأهلت كل من نور الشربيني وهانيا الحمامي.
وحسمت مصر مقعدها في المباراة النهائية إذ تواجه نور الشربيني نظيرتها هانيا الحمامي.
وجاءت مباريات نصف النهائي: 6 ديسمبر
هانيا الحمامي × نور الشربيني - 11:30 ظهرا
مصطفى عسل × الإنجليزي جونا بريانت - 12:30 ظهرا
يوسف إبراهيم × النيوزلندي بول كول - 3:30 عصرا
نرشح لكم
تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين "التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة