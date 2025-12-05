اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة

أكمل يوسف إبراهيم عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وبذلك تأهل أربعة مصريين إلى نصف النهائي.

وتغلب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

وبذلك تأهل كل من يوسف إبراهيم ومصطفى عسل إلى نصف النهائي في منافسات الرجال.

أما في منافسات السيدات فتأهلت كل من نور الشربيني وهانيا الحمامي.

وحسمت مصر مقعدها في المباراة النهائية إذ تواجه نور الشربيني نظيرتها هانيا الحمامي.

وجاءت مباريات نصف النهائي: 6 ديسمبر

هانيا الحمامي × نور الشربيني - 11:30 ظهرا

مصطفى عسل × الإنجليزي جونا بريانت - 12:30 ظهرا

يوسف إبراهيم × النيوزلندي بول كول - 3:30 عصرا