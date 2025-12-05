كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد الأهلي كرة يد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويأتي ذلك بسبب ما وصفه بيان الزمالك بالأخطاء التحكيمية الفجة خلال مواجهة الأهلي في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 22-20 ضمن منافسات الدوري المصري بالمباراة التي أقيمت على صالة هليوبوليس الشروق.

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره بالأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20".

"وتأتي شكوى نادي الزمالك، نظراً للأخطاء التحكيمية ( الفجة )، والتحامل الواضح ضد الفريق في مواجهة اليوم، وكادت تغير مجرى المباراة، لولا بسالة وروح لاعبي يد الزمالك".

"وتعتبر الشكوى الجديدة، هى الثالثة، التي يتقدم بها الزمالك ضد الحكام، لاتحاد كرة اليد، حيث يظهر دائماً التحامل الواضح ضد الفريق، وهو ما يستوجب وقفة ضد التجاوزات التحكيمية، التي تعرقل مسيرة الأبيض نحو البطولة".

"ويسعى الزمالك في شكواه، إلى العدالة التحكيمية في جميع المواجهات، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، بعيداً عن التحيز والمجاملات لأي فريق على حساب الآخر".

وتقام المرحلة الثانية بين أول 8 فرق في جدول الترتيب بالمرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب بعد الصعود بنقاط اعتبارية.

