كأس العالم 2026 – رينار: هدفنا التأهل للدور التالي

كشف هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عن هدف فريقه في كأس العالم 2026 وهو التأهل للدور التالي.

وقال المدرب الفرنسي عبر بي إن سبورتس: "المجموعة قوية ومنتخب البرازيل قوي ويتواجد أكثر من فريق في مراكز متقدمة في تصنيف فيفا، أعتقد أن المباريات ستكون محتدمة، نعرف منتخب كاب فيردي جيدا وأبارك له للعب أول نسخة من كأس العالم".

وأضاف "كل الاحتمالات قائمة في ظل وجود 48 منتخبا، لكن هدفنا هو التأهل للدور التالي، إذ لعبنا بشكل جيد في 2022 ولم نصل لدور خروج المغلوب".

وأنهى حديثه قائلا: "أعرف مدى صعوبة مواجهة منتخب إسبانيا وإن شاء الله ستسير الأمور على أحسن ما يرام".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا وكاب فيردي والأوروجواي.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026.

السعودية × أوروجواي.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026.

أوروجواي × كاب فيردي.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

أوروجواي × إسبانيا.. 26 يونيو 2026.

كاب فيردي × السعودية.. 26 يونيو 2026.

