الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم

كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طلب أمريكا ملاقاة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة كل من أستراليا وباراجواي والمسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو).

أما منتخب مصر فجاء في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وإيران ومصر ونيوزيلندا.

وتحدث الدرندلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أمريكا ترغب في مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026، ونفكر في إقامة معسكرنا للمونديال هناك كي يعتاد كل اللاعبين على الأجواء ويتغلبوا على الساعة البيولوجية وسنحصل على أموال جيدة كذلك من المعسكر الذي ربما نخوض فيه ودية أخرى".

وأكمل "لا نريد الذهاب للمونديال بفكرة التمثيل المشرف بل نريد صنع إنجازا، لا أقول إننا سنفوز بكأس العالم فيجب أن نتحلى بالواقعية وما يشغلنا هو تقديم أداء أفضل من المشاركات السابقة لنا في البطولة".

وعن شعور حسام حسن مدرب منتخب مصر عبر القرعة قال: "حسام حسن كان سعيدا بنتائج القرعة وأخبرني فور معرفة المجموعة إننا نريد بدء التحضير للبطولة بشكل جيد وندرس خوض ودية أو اثنتين في شهر مارس المقبل".

وواصل "في شهر مارس المقبل سنلعب مباراة ودية أو اثنتين كذلك، سننتهي من كأس أمم إفريقيا 2025 ونبدأ التحضير لكأس العالم".

وعن هل سوف يستمر حسام حسن في منصبه حتى كأس العالم أجاب الدرندلي "لا نريد الحديث في تلك الأمور حاليا".

قبل أن يستدرك ويختتم حديثه "لكن يجب أن نترك الفرصة لحسام حسن لأنه قادنا للتأهل لكأس العالم وحقق نتائج إيجابية، وبالتأكيد هو مستمر معنا وإن شاء الله نصل معه لنهائي إفريقيا كذلك".