الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

جمال علام مع محمد بركات وخالد الدرندلي - مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طلب أمريكا ملاقاة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة كل من أستراليا وباراجواي والمسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو).

أما منتخب مصر فجاء في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وإيران ومصر ونيوزيلندا.

وتحدث الدرندلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أمريكا ترغب في مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026، ونفكر في إقامة معسكرنا للمونديال هناك كي يعتاد كل اللاعبين على الأجواء ويتغلبوا على الساعة البيولوجية وسنحصل على أموال جيدة كذلك من المعسكر الذي ربما نخوض فيه ودية أخرى".

وأكمل "لا نريد الذهاب للمونديال بفكرة التمثيل المشرف بل نريد صنع إنجازا، لا أقول إننا سنفوز بكأس العالم فيجب أن نتحلى بالواقعية وما يشغلنا هو تقديم أداء أفضل من المشاركات السابقة لنا في البطولة".

وعن شعور حسام حسن مدرب منتخب مصر عبر القرعة قال: "حسام حسن كان سعيدا بنتائج القرعة وأخبرني فور معرفة المجموعة إننا نريد بدء التحضير للبطولة بشكل جيد وندرس خوض ودية أو اثنتين في شهر مارس المقبل".

وواصل "في شهر مارس المقبل سنلعب مباراة ودية أو اثنتين كذلك، سننتهي من كأس أمم إفريقيا 2025 ونبدأ التحضير لكأس العالم".

وعن هل سوف يستمر حسام حسن في منصبه حتى كأس العالم أجاب الدرندلي "لا نريد الحديث في تلك الأمور حاليا".

قبل أن يستدرك ويختتم حديثه "لكن يجب أن نترك الفرصة لحسام حسن لأنه قادنا للتأهل لكأس العالم وحقق نتائج إيجابية، وبالتأكيد هو مستمر معنا وإن شاء الله نصل معه لنهائي إفريقيا كذلك".

منتخب مصر مصر حسام حسن كأس العالم 2026
نرشح لكم
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب جميع مباريات دور المجموعات
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 6 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 10 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 18 دقيقة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518541/الدرندلي-أمريكا-طلبت-مواجهة-مصر-وهذا-موقفنا-من-تواجد-حسام-حسن-في-كأس-العالم